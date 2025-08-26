Трамп допустил начало "экономической войны" против РФ при отсутствии прогресса по Украине

Фото: ТАСС/POOL/YURI GRIPAS

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.

Американский лидер отметил, что хочет мира на Украине, поэтому допускает введение санкций и таможенных пошлин, если его не удовлетворит результат переговоров по украинскому кризису.

"Эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого", – добавил Трамп.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что меры могут быть введены и в отношении Украины. По его словам, он не считает украинского президента Владимира Зеленского невиновным в отсутствии явного движения к миру на Украине.

"Для танго нужны двое", – заметил президент США.

Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что Белый дом стремится достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года. По его словам, администрация США рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.