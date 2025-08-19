Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина смогла уменьшить опасность третьей мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам совещания лидеров 27 стран Евросоюза (ЕС).

Он также подчеркнул, что результаты европейского саммита подтвердили, что стратегия международной изоляции России провалилась и конфликт на Украине может быть урегулирован только дипломатическим путем.

"Подтвердилось, что членство Украины в Европейском союзе не даст ей никаких гарантий безопасности, поэтому связывать членство и гарантии безопасности бесполезно и опасно", – написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 16 августа. По словам российского лидера, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с президентом России "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

После этого, 18 августа, глава Белого дома встретился в США с Зеленским и европейскими лидерами. В рамках встречи Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины. Он также подчеркнул, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.