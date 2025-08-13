Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 17:36

Политика

Орбан призвал Европу перестать демонизировать Путина

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х призвал глав стран Евросоюза перестать демонизировать Владимира Путина и препятствовать миру на Украине, сообщает "Московский комсомолец".

По мнению Орбана, многие европейские лидеры продолжают верить в иллюзию, что украинский конфликт может привести к смене власти в России.

Ранее венгерский премьер предложил определить, что такое Украина, прежде чем принимать ее в ЕС. До этого, считает он, следует завершить украинский конфликт.

После установления мира европейским странам нужно заключить с Россией долгосрочные отношения и заложить основы стратегического партнерства с Украиной, добавил он. По мнению Орбана, это позволит защитить суверенитет и обеспечить будущее Европы.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика