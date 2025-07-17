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Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал определить, что такое Украина, прежде чем принимать ее в Евросоюз, сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети политика.

По мнению Орбана, сначала необходимо завершить украинский конфликт. После этого нужно определить, что эта страна из себя представляет, какие у нее границы и какое население.

"На данный момент мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится", – написал политик в Х.

Он также добавил, что европейским странам после установления мира нужно заключить с Россией долгосрочные отношения и заложить основы стратегического партнерства с Украиной. По мнению Орбана, это позволит защитить суверенитет и обеспечить будущее Европы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал страны ЕС ввести санкции против трех военачальников ВСУ. Диплом отметил, что на улицах Украины идут облавы и в ходе принудительного призыва гибнут люди, в том числе один венгр. Сийярто заявил, что Венгрия не допустит, чтобы это осталось без последствий.