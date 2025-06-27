Орбан заявил, что позиция Венгрии по Украине потребовала в ЕС тяжелой работы

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о тяжелой работе по Украине, которую ему пришлось проделать на саммите Евросоюза. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на интервью каналу Patriota на YouTube.

По словам венгерского премьера, позиция, почему Венгрия не может поддержать прием Украины в сообщество, была встречена "с явным неодобрением".

Орбан пояснил, что страна не согласится начать переговоры с украинцами "по фундаментальным и стратегическим причинам". Он добавил, что старался изложить позицию "вежливо, четко и аргументированно".

Как сообщалось ранее, Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о поддержке начала переговоров по приему Украины в сообщество. Однако в заявлении Европейского совета указывалось, что Евросовет вернется к обсуждению темы на следующей встрече в октябре.

Орбан уже объяснял, что вступление Украины в Евросоюз истощит ресурсы Венгрии. Он также заявлял, что украинские спецслужбы начали операцию, чтобы помешать референдуму по данному вопросу.