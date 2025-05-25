Орбан: вступление Украины в ЕС истощит ресурсы Венгрии

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Вступление Украины в Евросоюз истощит ресурсы Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в социальной сети X.

"Членство Украины в ЕС? Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов", – подчеркнул политик.

Орбан добавил, что Будапешт не собирается платить за вступление Украины в объединение.

Ранее венгерский премьер-министр заявил, что украинские спецслужбы начали операцию против Венгрии, чтобы помешать провести в стране референдум по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Политик подчеркнул, что из-за этого провел заседание Совета обороны. Выяснилось, что Киев якобы попытался дискредитировать Вооруженные силы Венгрии при помощи деятельности венгерской оппозиционной партии, сказал Орбан, имея ввиду партию "Тиса".