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03 мая, 22:17

Политика

Орбан выразил возмущение по поводу признания партии АдГ правоэкстремистской организацией

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился признанием немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской организацией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Что, черт возьми, происходит в Германии? Вы можете положиться на нас", – написал Орбан, отметив в посте аккаунт сопредседателя партии Алис Вайдель.

Ранее федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало партию АдГ как правоэкстремистскую. В сообщении ведомства отмечалось, что идеология партии "не совместима с демократическими свободами".

Кроме того, представители партии несправедливо относятся к мигрантам и мусульманам, уточнялось в сообщении. Это решение позволяет властям начать прослушивать телефоны и следить за членами партии. Организация пока не запрещается.

Ранее, на прошедших в ФРГ парламентских выборах, АдГ заняла второе место, уступив лишь консервативному блоку Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. При этом партия СДПГ стала третьей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя результаты выборов, выразил надежду на более трезвый подход Берлина.

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