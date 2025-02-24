Песков заявил, что Москва надеется на более трезвый подход Берлина к реальности

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Москва надеется на более трезвый подход властей Германии в реальности после выборов в бундестаг. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя результаты выборов с парламент ФРГ.

"Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимные интересы, взаимную выгоду. Но как будет на самом деле, посмотрим", – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Выборы в парламент Германии состоялись 23 февраля. Победу на них одержал консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, набрав 28,6% голосов. Второе место заняла ультраправая "Альтернатива для Германии", партия действующего канцлера Олафа Шольца СДПГ стала третьей.

Глава правительства ФРГ признал поражение на выборах, назвав результат горьким для Социал-демократической партии Германии. Он взял ответственность за проигрыш партии и поздравил Мерца с победой, пожелав ему удачи с формированием нового правительства. Лидер ХДС/ХСС, в свою очередь, сообщил, что планирует сформировать правительство Германии к 20 апреля.