Шольц признал поражение на выборах, назвав результат горьким для Социал-демократов

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение на выборах в Бундестаг, назвав результат горьким для Социал-демократической партии Германии. Об этом он заявил, выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине.

Действующий глава немецкого правительства напомнил, что именно он смог добиться для СДПГ победы на выборах в 2021 году. В свою очередь, проигрыш партии в 2025-м он также взял под свою ответственность.

"Я несу ответственность за этот результат", – цитирует канцлера ТАСС.

Также он поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза Фридриха Мерца с победой и пожелал удачи с формированием правительства.

Согласно информации из СМИ, блок ХДС/ХСС одерживает победу на выборах, набирая около 29% голосов. Социал-демократы, продемонстрировав рекордно низкий результат в 16%, заняли третье место после "Альтернативы для Германии".

Досрочные парламентские выборы в Бундестаг прошли 23 февраля, избирательные участки по всей стране работали до 18:00 (20:00 по московскому времени).

При утверждении Шольца в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ на выборах в поддержке ему отказали немногие делегаты. Тем не менее оценки СМИ говорили о его крайне низких шансах переизбраться на должность.

При этом Шольц заявлял, что в случае поражения уйдет из политики, выразив желание снова стать "обычным гражданином".