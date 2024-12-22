Bild: лидер АдГ Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ

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Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель оказалась самым популярным кандидатом на пост немецкого канцлера. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на опрос института INSA.

Так, по данным исследования, если бы немецкие граждане могли напрямую выбирать канцлера, то 24% опрошенных проголосовали бы за Вайдель. На втором месте по популярности оказался кандидат от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц – за него бы отдали свой голос 20% респондентов.

Третьим по популярности (15% голосов) оказался действующий канцлер ФРГ и кандидат от социал-демократов Олаф Шольц.

Ранее Вайдель призвала ФРГ покинуть Европейский союз. Политик обвинила ЕС в разрушении немецкой автопромышленности, предложив превратить Евросоюз в зону свободной торговли.

По данным СМИ, АдГ вновь встала на антиевропейский курс. Согласно их программе, Берлину необходимо покинуть систему евро и ввести стабильную национальную валюту.