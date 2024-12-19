Партия "Альтернатива для Германии" призвала ФРГ выйти из Евросоюза

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Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала ФРГ покинуть Европейский союз, передает Bloomberg со ссылкой на кандидата в канцлеры Алису Вайдель.

"Социалистическая политика ЕС разрушила рыночный механизм в Европе", – подчеркнула немецкий политик.

Кроме того, Вайдель обвинила Европейский союз в разрушении немецкой автопромышленности, предложив превратить ЕС в зону свободной торговли.

"Нам не нужны все эти бюрократы, которые понятия не имеют, что делают, и которые разрушают наш фундамент в Европейском союзе", – заключила депутат.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что фракция вновь встала на антиевропейский курс. Согласно их программе, Берлину необходимо покинуть систему евро и ввести стабильную национальную валюту.

При этом в АдГ признают, что жесткий разрыв с Евросоюзом оказался бы контрпродуктивным для Германии, поэтому они предлагают обсуждать переход к новой системе со старыми государствами-партнерами и новыми заинтересованными сторонами.