Spiegel: правая партия АдГ призвала к выходу Германии из Евросоюза

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Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном варианте предвыборной программы выступила за выход ФРГ из Евросоюза. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Spiegel.

Как утверждают журналисты, фракция вновь встала на антиевропейский курс. Согласно их программе, Берлину необходимо покинуть систему евро и ввести стабильную национальную валюту.

При этом в АдГ признают, что жесткий разрыв с Евросоюзом оказался бы контрпродуктивным для Германии, поэтому они предлагают обсуждать переход к новой системе со старыми государствами-партнерами и новыми заинтересованными сторонами.

Ранее в бундестаге группа депутатов внесли ходатайство о запрете правой партии "Альтернатива для Германии". Авторами инициативы стали депутаты от партии Христианско-демократического союза (ХДС). Они сообщили, что в ближайшее время намерены обратиться с требованием о запрете АдГ в конституционный суд Германии. Всего ходатайство подписали 112 депутатов.