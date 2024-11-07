Министры Свободной демократической партии объявили о выходе из правящей коалиции Германии

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Министры от Свободной демократической партии Германии (СвДП) приняли решение полностью выйти из состава правящей в ФРГ коалиции "Светофор". Об этом заявил глава СвДП в Бундестаге Кристиан Дюрр.

По его словам, министры подадут заявления об отставке президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

"Решение о направлении "поворотного момента" в экономике было невозможным в коалиции "Светофор", – приводит слова Дюрра ТАСС.

Глава партии также пожаловался, что предложений канцлера страны Олафа Шольца даже отдаленно не хватало для того, чтобы Германия вновь продвинулась в экономическом плане. Дюрр добавил, что теперь избирателям придется принять решение о направлении развития ФРГ.

Олаф Шольц ранее отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, который являлся членом СвДП. Немецкие СМИ отмечают, что причиной увольнения стал внутренний спор в правящей коалиции по поводу вывода экономики страны из кризиса.

Позже Шольц заявил, что поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству в январе 2025 года, чтобы открыть возможность для досрочных выборов в парламент. По словам канцлера, он больше не видит основы для сотрудничества в коалиции со Свободной демократической партией.

О распаде правящей в стране коалиции также сообщал вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он связал это с нежеланием Линднера согласовать большее количество денег Украине в госбюджете на 2025 год.