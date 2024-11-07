Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о распаде правящей коалиции Германии

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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил о распаде правящей в стране коалиции Социал-демократической партии (СДПГ), "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).

"Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов", – приводит ТАСС слова министра.

Во время пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Хабек связал распад коалиции с нежеланием главы Минфина и члена СвДП Кристиана Линднера согласовать большее количество денег Украине в госбюджете на 2025 год.

По мнению Хабека, продолжение помощи Киеву было бы правильным ответом на избрание Дональда Трампа следующим президентом США.

"Мы хотим мира и свободы в Европе, и Германия должна сыграть в этом особую роль. Правильным ответом было бы больше (помощи Украине. – Прим. ред.). Но СвДП не была готова воспользоваться этими возможностями", – цитирует Хабека РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. По словам канцлера, тот слишком часто подрывал доверие.

Местные СМИ сообщают, что причиной увольнения министра стал внутренний спор в правящей коалиции по поводу вывода экономики страны из кризиса.

Шольц также заявил, что поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству для проведения досрочных выборов в парламент. Канцлер отметил, что больше не видит основы для сотрудничества в коалиции с СвДП.