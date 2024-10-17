NYT: поддержка Киева подорвала рейтинг одобрения Шольца

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Поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем подорвала его рейтинг одобрения. Об этом пишет газета The New York Times.

Статья вышла в преддверии визита президента США Джо Байдена в Берлин. В материале отмечается, что американский президент нашел в лице Шольца "надежного партнера" в вопросах поддержки Украины и введения антироссийских санкций.

Однако Германии "пришлось заплатить" за это: конфликт на Украине нанес удар по автомобильному и промышленному секторам ФРГ, а также по рейтингу одобрения канцлера. В статье приводится опрос телеканала ZDF, согласно которому около 65% жителей Германии не удовлетворены работой правительства и почти 60% немцев выражают недовольство лично Шольцем.

Ранее канцлер Германии выражал готовность поговорить по телефону с Владимиром Путиным, если для этого наступит "правильный момент", поэтому для беседы нужно лишь направить "ясный сигнал" или "конкретный вопрос".

Одновременно Шольц анонсировал очередной пакет военной помощи Украине, в которую войдут системы ПВО Iris-T и Skynex, а также ЗСУ Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики, ударные БПЛА, радары и артиллерийские снаряды.

