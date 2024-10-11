Шольц анонсировал выделение Украине военной помощи на сумму около 1,4 млрд евро

Фото: 123RF/cylonphoto

ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года передадут Украине пакет военной помощи на сумму около 1,4 миллиарда евро, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В него должны войти системы ПВО Iris-T и Skynex, а также ЗСУ Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики, ударные БПЛА, радары и артиллерийские снаряды.

"Мы только что передали Украине новый, обширный пакет помощи стоимостью в 600 миллионов евро", – цитирует его ТАСС.

Ранее постпреды стран ЕС предварительно согласовали механизм выдачи кредитов Киеву на 35 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. При этом окончательное утверждение требует согласования Европарламента.

