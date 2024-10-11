Глава МИД Германии Бербок считает, что Путин не готов разговаривать с Шольцем

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Владимир Путин не готов говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем даже по телефону, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит Reuters.

Она уточнила, что российский лидер якобы не желает разговаривать с немецким канцлером на тему установления мира на Украине. При этом, по ее словам, Киев готов к справедливому миру.

О том, что канцлер ФРГ планирует в ближайшие недели провести разговор с президентом России, стало известно в начале октября. По информации немецких СМИ, в окружении политика рассматривают возможность проведения телефонных переговоров в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре.

Если разговор состоится, Шольц станет первым западным лидером, который снова напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет. Однако пока Германия не запрашивала у России телефонный разговор, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, российский лидер открыт для диалога с Шольцем, несмотря на то, что общих тем у них нет.

Он также сообщил, что в настоящий период появляется много публикаций по поводу мирных планов по ситуации на Украине, но ни одна не имеет под собой реалистичной основы.