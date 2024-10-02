В Кремле заявили, что ФРГ не запрашивала телефонного разговора Шольца и Путина

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации

Германия не запрашивала у России телефонный разговор Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля напомнил, что российский лидер открыт для диалога с Шольцем. Однако политик подчеркнул, что общих тем на поверхности у них нет.

"Наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских (государств. – Прим. ред.)", – уточнил Песков.

Накануне немецкая газета Die Zeit опубликовала информацию, что канцлер ФРГ планирует в ближайшие недели провести разговор с главой России. По информации издания, в окружении политика рассматривают возможность проведения телефонных переговоров в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. В случае если разговор состоится, Шольц станет первым западным лидером, который снова напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет.