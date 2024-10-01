Die Zeit: Шольц планирует в ближайшие недели провести разговор с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшие недели провести разговор с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Die Zeit.

По информации издания, в окружении политика рассматривают возможность проведения телефонных переговоров в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре.

При этом пока официального запроса на разговор от германской стороны не было. В случае если он состоится, Шольц станет первым западным лидером, который снова напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет.

Ранее Шольц заявлял, что не разрешит ВСУ бить вглубь России немецким оружием вне зависимости от решения союзников. По словам канцлера, поставки Украине дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Taurus, могут вызвать "серьезный риск эскалации".

Канцлер Германии также сообщал, что ФРГ дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться. По словам Шольца, бюджет военной помощи Киеву на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро.