Песков усомнился в том, что Илон Маск сможет стать посредником между РФ и США

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Американский предприниматель Илон Маск вряд ли сможет играть роль посредника при урегулировании вопросов, которые возникают между Россией и США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Не знаю, пока никаких признаков для этого он не подавал. Поэтому тут я не знаю, вряд ли", – приводит его слова издание Life.ru.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли Маск выполнять соответствующую функцию.

Ранее Маск заявил о своем беспокойстве в связи со словами Владимира Путина об участии стран Североатлантического альянса в конфликте на Украине. Так, предприниматель прокомментировал в соцсети X запись одного из пользователей о том, что действующие власти США могут начать третью мировую войну, если разрешат Киеву наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием.

Российский лидер обращал внимание, что страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Он также назвал подменой понятий подобные обсуждения западных стран. По его словам, украинские войска и так совершают удары вглубь России с помощью БПЛА и других средств.