ТАСС: в кабмине ФРГ заявили о готовности Шольца поговорить с Путиным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Об этом рассказал источник в правительстве ФРГ, передает ТАСС.

"Он все это подчиняет цели положить конец войне", – заявил источник в правительстве, добавив, что для канцлера это не является табу.

При этом в кабмине утверждают, что Шольц сможет поговорить с Путиным, если для этого наступит "правильный момент", поэтому для беседы нужно лишь направить "ясный сигнал" или "конкретный вопрос".

О том, что канцлер ФРГ планирует в ближайшие недели провести разговор с президентом России, стало известно в начале октября. По информации немецких СМИ, в окружении политика рассматривают возможность проведения телефонных переговоров в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре.

В случае если разговор состоится, Шольц станет первым западным лидером, который снова напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет. Однако пока Германия не запрашивала у России телефонный разговор, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, российский лидер открыт для диалога с Шольцем, несмотря на то, что общих тем у них нет.

