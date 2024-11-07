Шольц поднимет вопрос о вотуме доверия правительству ФРГ в январе

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству в январе 2025 года. Это откроет возможность для досрочных выборов в парламент, которые могут состояться до конца марта следующего года.

"Сразу на первой неделе заседания Бундестага в новом году я подниму вопрос о вотуме доверия, с тем чтобы Бундестаг мог проголосовать об этом 15 января", – цитирует немецкого политика ТАСС.

Шольц добавил, что больше не видит основы для сотрудничества в коалиции со Свободной демократической партией (СвДП), представителем которой является глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

"Линднер слишком часто обманывал мое доверие. Нет основы доверия для дальнейшего сотрудничества", – заключил канцлер.

Олаф Шольц ранее отправил в отставку Кристиана Линднера. С такой просьбой немецкий канцлер обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

По данным местных СМИ, причиной увольнения Линднера стал внутренний спор в правящей немецкой коалиции по поводу вывода экономики страны из кризиса.