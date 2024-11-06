Макрон заявил, что Франция и ФРГ будут работать над созданием "более суверенной" Европы

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Франция и ФРГ будут работать над "более единой, более сильной и более суверенной" Европой, заявил французский президент Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х.

Он также отметил, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и в сотрудничестве с США он будет защищать европейские интересы и ценности.

Ранее Макрон на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США предложил лидерам государств, входящих в ЕС, договориться о координации дальнейших шагов. По его словам, Евросоюзу необходима "скоординированная европейская стратегия" в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы страны ЕС не склонились к принципу "каждый сам за себя".

Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он считает, что на выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом голосуют обычные жители, а на втором – так называемые выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего их 538, но количество представителей от региона разнится в зависимости от величины его населения. Кто заручится поддержкой выборщиков, тот и победил.

