Макрон предложил странам ЕС договориться о шагах после победы Трампа

Фото: 123RF/palinchak

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США предложил лидерам государств, входящих в ЕС, договориться о координации дальнейших шагов. Об этом заявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон, передает ТАСС.

"Нельзя допустить, чтобы страны ЕС склонились к принципу "каждый сам за себя" после победы Трампа", – процитировала Брежон Макрона.

Также французский лидер заявлял, что Евросоюзу необходима "скоординированная европейская стратегия" в отношениях с Соединенными Штатами.

Ранее Макрон поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Он также выразил готовность к совместной работе, которую Макрон и Трамп уже проводили на первом посту последнего с 2017 по 2021 год. К поздравлениям присоединился генсекретарь НАТО Марк Рютте. Он тоже отметил, что готов к работе с Трампом в течение следующих четырех лет.