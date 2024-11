Edison Research: Трамп набирает 70,7 млн голосов, Харрис получает 65,7 млн

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Кандидат на пост главы США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 70,7 миллиона голосов, его оппонент Камала Харрис – 65,7 миллиона после обработки 87% бюллетеней, передает компания Edison Research.

Таким образом, в поддержку Трампа выступили 51% избирателей, а за Харрис проголосовали 47,4%.

Между тем американские СМИ уже присудили Трампу победу в президентской гонке. Так, согласно прогнозу телеканала NBC News, республиканец побеждает на выборах после того, как победа в Висконсине позволила ему преодолеть порог в 270 голосов выборщиков.

При этом, по данным телеканалов CNN и CBS, Трамп уже получил 276 голосов выборщиков. В свою очередь, продемократическая газета The New York Times и агентство Associated Press сообщили, что Трампу досталось 277 голосов выборщиков, ABC News же заявил, что республиканец уже набрал 279 голосов.

Ранее Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он считает, что на выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания.

В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон также уже объявил Трампа избранным президентом США. Поздравил его с "исторической победой" и Роберт Кеннеди – младший.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом голосуют обычные жители, а на втором – так называемые выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего их 538, но количество представителей от региона разнится в зависимости от величины его населения. Кто заручится поддержкой выборщиков, тот и победил.