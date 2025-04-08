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"Глубинное государство" (Deep State), ставшее не только американским феноменом, но и распространившееся на международную арену, ненавидит президента США Дональда Трампа и стремится пережить его, считает сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, явление способствует приходу к власти в западных странах политиков, которые ему выгодны. В пример он привел династию Ротшильдов, которые, как подчеркнул Пушков, создали президента Франции Эммануэля Макрона "из того, что было", и поставили его во главе страны.

"И таких примеров в Европе много. Оно отменяет результаты не устраивающих его голосований и снимает неугодных кандидатов с пробега", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Более того, политик предполагает, что феномен дает указания либеральным СМИ и манипулирует общественным сознанием, а его филиалами являются Британия, Франция, Германия.

Также Пушков обвинил "глубинное государство" в стремлении к продолжению войны на Украине, поддержав таким образом уже высказанную позицию премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Кобахидзе ранее заявил, что Deep State поручило структурам Европы продолжать боевые действия на Украине. Причем, по его мнению, к этому процессу до этого были подключены и американские структуры.

Премьер отметил, что "глубинное государство" использует европейскую бюрократию для своих целей, но его страна стремится избежать сценария, подобного украинскому, и не допустить открытия "второго фронта" с Россией.