WSJ: 79% республиканцев в США высказались против оказания помощи Украине

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В США около 80 процентов приверженцев Республиканской партии выступили против помощи Украине. Об этом стало известно по результатам опроса, заказанного The Wall Street Journal, сообщает Life.ru.

Так, по данным опроса, 79 процентов республиканцев решительно отвергают идею финансовой поддержки Киева. Однако 83 процента демократов готовы протянуть руку помощи.

Также 81 процент сторонников Республиканской партии считают, что пора перестать раздавать деньги налогоплательщиков, защищая союзников. А 83 процента демократов видят в глобальных союзах краеугольный камень американской силы.

Пошлины президента США Дональда Трампа нашли отклик у 77 процентов республиканцев. Они уверены в их пользе. 93 процента демократов уверены, что тарифы ударят бумерангом по самим Штатам.

Ранее Трамп заявлял о намерении прекратить большие траты на Украину. Американский лидер считает, что бывший президент США Джо Байден раздавал деньги Киеву, как воду. В отличие от Европы за свою помощь Штаты ничего не получали взамен, добавил он.