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WSJ: Франция и Британия не смогли уговорить ЕС отправить войска на Украину

СМИ заявили о провале плана Парижа и Лондона по отправке войск ЕС на Украину

Фото: 123RF/bialasiewicz

Власти Франции и Великобритании терпят неудачу в своих попытках убедить европейских союзников направить войска на Украину. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что центральное место в опасениях стран Евросоюза занимает вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты играть какую-либо роль в данном плане. Вашингтон, в свою очередь, не давал каких-либо обязательств, а некоторые высокопоставленные чиновники США и вовсе отвергли данную идею.

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее заявил, что миротворческие силы, которые западные страны хотят отправить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения. При этом он уточнил, что миротворцы не будут размещены на линии фронта и их целью не является конфликт с российскими военными.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что Великобритания и Франция хотят провести миротворческие миссии на Украине, чтобы реализовать замысел военной интервенции. Россия категорически против такого сценария, поскольку он чреват прямым столкновением с НАТО.

Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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