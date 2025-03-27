Захарова: Лондон и Париж хотят миротворческих миссий на Украине ради военной интервенции

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Великобритания и Франция хотят провести миротворческие миссии на Украине, тем самым реализовав замысел военной интервенции. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Хотелось бы вновь обратить внимание, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО", – цитирует дипломата ТАСС.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что европейские страны, мечтающие разместить миротворческие миссии на Украине, демонстрируют собственную политическую несостоятельность. По словам дипломата, Лондон и Париж испытывают такое желание во главе с британским премьер-министром Киром Стармером и французским лидером Эммануэлем Макроном при поддержке стран Прибалтики и некоторых других государств.

При этом, уточнил министр, киевский режим давно потерпел бы поражение, если бы у него не было западной помощи. В предоставлении военной помощи Украине лидируют именно Великобритания и Франция.

Вместе с тем Макрон заявил, что миротворческие силы, которые западные страны хотят отправить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения. При этом французский лидер отметил, что миротворцы не будут размещены на линии фронта и их целью не является конфликт с российскими военными.