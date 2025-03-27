AP: в ЕС рассматривают варианты размещения войск в центре или на западе Украины

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Страны Евросоюза рассматривают сразу несколько вариантов размещения военных на Украине, в том числе развертывание контингента вдоль реки Днепр или на западе страны. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на агентство Associated Press (AP), которому поступила информация от французского чиновника.

Франция, по версии журналистов, для "содействия" урегулированию украинского конфликта выступает за вариант, который предполагает размещение военных в центре Украины, вдоль реки Днепр и на удалении от линий боевого соприкосновения. Кроме того, европейские чиновники обсуждают возможность развертывания военного контингента на западе Украины или в соседнем государстве.

Представители европейских государств обсудят гарантии безопасности для Украины, в том числе размещение миротворцев, на саммите в Париже в четверг, 27 марта.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что западные государства будут рассматривать возможность отправки военных в Киев, Львов и Одессу. По его мнению, европейские страны могут развернуть военный контингент на территории Украины без согласия России.

Однако размещение военных под любым флагом на Украине будет рассматриваться как участие страны в украинском конфликте, подчеркивала исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

На этом фоне журналисты выдвинули предположение, что Макрон может предложить альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вместо ввода европейских войск на Украину. Однако украинский президент Владимир Зеленский отверг эту идею.

