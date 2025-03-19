Дипломат Жданова: иностранные операции на Украине будут равны участию в конфликте

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Размещение на Украине военных подразделений под любым флагом будут равны участию в конфликте с Россией. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Дипломат отметила, что Москва будет реагировать всеми имеющимися средствами. По ее словам, абсолютно неприемлемы концепции о достижении "мира только силой", которые "подстегивают" киевский режим к новым терактам против мирного населения.

Жданова напомнила, что такой случай произошел в ночь на 11 марта, когда украинские военные массово атаковали гражданские объекты российских регионов, что было фактически приурочено к контактам Украины и США по вопросу урегулирования конфликта, а также визиту генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Москву.

"Вот и вчера (18 марта 2025 года. – Прим. ред.), накануне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, ВСУ приняли пять провальных попыток вторжения в Белгородскую область", – сказала Жданова, чье выступление опубликовано на сайте российского МИД.

Дипломат считает, что такими методами терпящая поражения на фронте "киевская клика" из последних сил пытается доказать свою боеспособность и навязать условия для возможных переговоров. Она призвала международные и профильные межправительственные организации дать оценки "террористическому беспределу" против гражданского населения со стороны Украины.

Ранее в Кремле назвали обсуждение о возможной отправке контингента НАТО на Украину опасной тенденцией. Размещение миротворцев и других подразделений на какой-либо территории возможно только по согласию сторон, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.