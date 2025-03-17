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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления некоторых европейских стран направить, как утверждается, миротворцев на Украину цитатой из стихотворения русского поэта Александра Пушкина "Клеветникам России".

"Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", – заявила она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ранее СМИ писали, что британский премьер Кир Стармер готов к размещению военнослужащих страны в качестве миротворцев на Украине на длительный период. По словам высокопоставленного источника в правительстве Великобритании, речь идет о сроках, которые "потребуются для сохранения мирного соглашения".

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отправка на Украину миротворцев НАТО будет означать войну с Североатлантическим альянсом. Инициаторам этой идеи французскому президенту Эммануэлю Макрону и Стармеру не раз говорили, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в Альянс, напомнил российский политик и добавил, что оба лидера отказываются принимать эти сигналы.