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17 марта, 07:59

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The Times: Стармер готов к размещению миротворцев на Украине на годы

Премьер Британии Стармер готов к размещению миротворцев на Украине на годы – СМИ

Фото: 123RF/designer491

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов к размещению тысяч военнослужащих страны в рамках так называемых миротворческих сил на Украине на длительный период. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники.

Как отметил высокопоставленный источник в правительстве Британии, "это будет долгосрочное обязательство", британские власти говорят "о годах". Речь идет о сроках, которые "потребуются для сохранения мирного соглашения", уточнил он.

Ранее Стармер рассказал, что Запад переходит к обсуждению деталей отправки войск на Украину. По его словам, военачальники из "коалиции желающих" приедут 20 марта в Британию для обсуждения конкретных шагов по размещению своих войск на Украине.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложения о вводе миротворцев выглядят как попытка спасти остатки украинской власти. Министр призвал сначала разобраться с "расистской практикой" киевского режима.

Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину

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