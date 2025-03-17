The Times: Стармер готов к размещению миротворцев на Украине на годы

Фото: 123RF/designer491

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов к размещению тысяч военнослужащих страны в рамках так называемых миротворческих сил на Украине на длительный период. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники.

Как отметил высокопоставленный источник в правительстве Британии, "это будет долгосрочное обязательство", британские власти говорят "о годах". Речь идет о сроках, которые "потребуются для сохранения мирного соглашения", уточнил он.

Ранее Стармер рассказал, что Запад переходит к обсуждению деталей отправки войск на Украину. По его словам, военачальники из "коалиции желающих" приедут 20 марта в Британию для обсуждения конкретных шагов по размещению своих войск на Украине.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложения о вводе миротворцев выглядят как попытка спасти остатки украинской власти. Министр призвал сначала разобраться с "расистской практикой" киевского режима.