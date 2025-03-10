Глава МИД Дании Расмуссен заявил о готовности отправить войска на Украину

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Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о готовности королевства направить свои войска на Украину. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на dr.dk.

Глава датского МИД отметил, что Копенгаген отправит войска на Украину только после того, как там установится мир.

Ранее СМИ выяснили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждали совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после окончания конфликта.

Стармер подтвердил, что выступает за отправку военнослужащих на Украину, а также готов отправить самолеты для закрытия неба. Однако, по его словам, для успеха таких миссий нужна сильная поддержка США. Глава Минфина Франции Эрик Ломбар также подтвердил готовность отправить войска на Украину, чтобы достичь мира.

Кроме того, стало известно о возможной отправке на Украину спецназа Ирландии в случае принятия нового закона, упрощающего развертывание военных за рубежом. Предполагается, что эта мера может быть принята для защиты ирландского посольства в Киеве.