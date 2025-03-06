The Irish Times: новый закон позволит Ирландии отправить спецназ на Украину

Фото: ТАСС/IMAGO/www.imago-images.de/Frank Sorge

Ирландия может направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона, упрощающего развертывание военных за рубежом. Об этом сообщает газета The Irish Times.

Согласно публикации, предполагается, что эта мера может быть принята для защиты посольства Ирландии в Киеве. Речь идет о возможной отправке армейских рейнджеров – элитного подразделения ирландских вооруженных сил, известного своей высокой квалификацией.

"Правительство одобрило законодательные изменения, которые позволят развернуть войска специального назначения в Киеве для защиты находящихся там ирландских официальных лиц", – отмечается в материале.

Ранее посол России в республике Юрий Филатов заявил, что Ирландия хочет "развязать себе руки" в вопросе Украины. Таким образом он прокомментировал законопроект, изменяющий трехступенчатый механизм отправки ирландских миротворцев за границу, требующий одобрения правительства и парламента, а также резолюции ООН.