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Ирландия хочет "развязать себе руки" в вопросе отправки миротворцев на Украину. Такое заявление сделал посол России в республике Юрий Филатов, передает ТАСС.

Ранее заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис попросил кабмин одобрить законопроект, изменяющий трехступенчатый механизм отправки ирландских миротворцев за границу, требующий одобрения правительства и парламента, а также резолюции ООН.

"Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН", – подчеркнул посол.

Филатов отметил, что под этим может подразумеваться и направление ирландских миротворцев на Украину.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что европейские страны продолжат поддерживать Киев после установления мира. Он также указал, что Великобритания выступает за отправку своих войск на Украину и готова направить туда самолеты для закрытия неба.