Посол РФ Филатов: Ирландия планирует "развязать себе руки" в вопросе Украины

00:54Политика
Фото: AP Photo/Peter Morrison
Ирландия хочет "развязать себе руки" в вопросе отправки миротворцев на Украину. Такое заявление сделал посол России в республике Юрий Филатов, передает ТАСС.
Ранее заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис попросил кабмин одобрить законопроект, изменяющий трехступенчатый механизм отправки ирландских миротворцев за границу, требующий одобрения правительства и парламента, а также резолюции ООН.
"Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН", – подчеркнул посол.
Филатов отметил, что под этим может подразумеваться и направление ирландских миротворцев на Украину.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что европейские страны продолжат поддерживать Киев после установления мира. Он также указал, что Великобритания выступает за отправку своих войск на Украину и готова направить туда самолеты для закрытия неба.