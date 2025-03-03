Трамп назвал худшим заявление Зеленского о нескором окончании СВО

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Президент США Дональд Трамп назвал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что до окончания СВО еще очень далеко, худшим заявлением, с которым Штаты больше не будут мириться.

"Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России", – отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Также американский лидер оставил ссылку на статью, в которой приводятся слова украинского президента о том, что до сделки мира с РФ еще далеко, при этом он ожидает, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву помощь, несмотря на обострение его отношений с американской администрацией.

Кроме того, президент США проведет 3 марта встречу для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию украинского кризиса, в том числе потенциальную приостановку американской военной помощи, передает портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, на встрече будут вице-президент Джей-Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее Уолтц рассказал, что в Штатах не видят готовность Зеленского совершать действия, которые могли бы привести к перемирию. Украинский президент мог сказать, что готов обоюдно прекратить дальнобойные удары на две недели или месяц, однако он не сделал этого, уточнил Уолтц.