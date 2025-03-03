Британия выступила за отправку войск на Украину

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Великобритания выступает за отправку своих военнослужащих на Украину, а также готова отправить самолеты для закрытия неба. Такое заявление сделал премьер-министр страны Кир Стармер, выступая в палате общин, передает сайт британского парламента.

Стармер отметил, что для успеха таких миссий нужна сильная поддержка США. При этом Европа продолжит вооружать Украину после установления мира.

Ранее премьер Британии заявлял, что страна при необходимости готова направить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Он также напомнил, что Лондон уже выделил три миллиарда фунтов стерлингов на поддержку ВСУ как минимум до 2030 года.

Помимо этого, Стармер отмечал, что его страна и Франция совместно с украинским руководством начнут работу над планом по урегулированию конфликта, после чего он будет представлен США.