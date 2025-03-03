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03 марта, 06:45

Политика

Лидеры ЕС провели экстренный саммит в поддержку Украины

Лидеры ЕС провели экстренный саммит в поддержку Украины

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Лидеры стран Евросоюза собрались на экстренный саммит в Лондоне, чтобы обсудить поддержку Украины после ссоры украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Британский премьер Кир Стармер объявил о новом пакете помощи, включающем закупку британских ракет ПВО.

Газопровод "Северный поток – 2" может быть восстановлен при участии американских инвесторов. По данным Financial Times, бывшее руководство оператора ведет закрытые переговоры с бизнесменами из США. В администрации Трампа знают об этих планах и рассматривают их как часть улучшения отношений с Москвой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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