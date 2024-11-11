Кабмин РФ поддержал проект о штрафах до 1 млн рублей за прием ставок от детей и должников

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В правительстве России в целом поддержали законопроект о введении штрафов до 1 миллиона рублей за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями до внесения в Государственную думу", – говорится в документе.

В рамках разработки проекта были подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Они вводят для организаций-нарушителей штрафы в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае принятия закона мера заработает с 1 марта 2025 года.

В кабмине отметили, что "с учетом социальной направленности законопроекта его концепция заслуживает внимания".

В начале октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на участие в азартных играх некоторых лиц. Документ был внесен сенаторами Александром Трембицким и Андреем Кутеповым.

Сейчас несовершеннолетние граждане по закону не могут участвовать в азартных играх и посещать игорные заведения. Однако российское законодательство не устанавливает прямого запрета на заключение организаторами азартных игр пари с такими лицами и не предусматривает соответствующей ответственности за это.