ГД приняла закон о поправках по уплате госпошлин, НДПИ и налога на прибыль

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о налоговых поправках в Налоговый кодекс РФ по уплате государственных пошлин, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на прибыль.

В законе прописан размер и порядок уплаты госпошлины за регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество паевого инвестиционного фонда, ограничения этого права и обременения имущества. Согласно документу, теперь в два раза увеличена госпошлина за регистрацию договора аренды недвижимости: для физических лиц – 4 000 рублей, для юридических – 44 000 рублей. В документе также описывается размер госпошлины за оборот оружия, частную охранную и детективную деятельность.

Изменения, внесенные во втором чтении, вводят плату за кадастровый учет и регистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс, а также за регистрацию перехода прав и сделок с обременениями. Размер пошлины составляет 0,2% от стоимости имущества, но не менее 0,2% от суммы сделки. Максимальный размер пошлины – 1 млн рублей.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить ставку налога на прибыль организаций с 15 до 20% для доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций.

Налогоплательщики получат возможность амортизации основных средств и нематериальных активов, по которым был применен федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ). Эти активы будут включаться в амортизационные группы по первоначальной стоимости, уменьшенной на ФИНВ.

Для привлечения инвестиций в разработку бедных комплексных руд в Красноярском крае предлагается пересмотреть условия освобождения от "нижнего порога" НДПИ для участков недр, запасы которых поставлены на баланс после 1 января 2024 года.

Также предполагается изменение ставок акцизов на нефтепродукты с корректировкой демпфирующей составляющей на нефтяное сырье. Ожидается, что изменение ставок акцизов принесет дополнительные доходы в бюджет в размере 131 миллиарда рублей в 2025 году, 167,6 миллиарда рублей в 2026 году и 216,7 миллиарда рублей в 2027 году.

Правительство РФ поддержало повышение акциза на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара с 7 до 10 рублей за литр. Акциз не будет взиматься с напитков, содержащих менее 5 граммов сахара на 100 миллилитров.

Помимо этого, были исключены обогащенные напитки и квас из списка необлагаемых акцизом. Акциз будет взиматься с соков, сокосодержащих напитков, нектаров, морсов, сиропов, молока, молочной продукции, киселей и напитков на растительной основе.

Президент РФ также освободил от НДФЛ выплаты работникам культуры в рамках программы "Земский работник культуры". С 2025 года планируется распространение АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) на все регионы. Одобрена поправка, освобождающая инвесторов от рисков доначисления налогов при обмене еврооблигаций РФ на замещающие облигации.

Госдумой были приняты изменения, освобождающие председателей советов многоквартирных домов от уплаты взносов.

Ранее Госдума приняла закон о налоге на получение сверхприбыли и смогла определить перечень организаций, которые не будут оплачивать его. От уплаты налога, согласно документу, также будут освобождены компании, относящиеся к нефтегазовому сектору и занимающиеся добычей угля. Это связано с появлением дополнительных налоговых изъятий по НДПИ и демпферу на моторное топливо, решение было принято в этом году.

Из списка были исключены кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства при участии Центробанка РФ и Агентства по страхованию вкладов, а также в случае, если в 2018–2019 годах они не получали доходов от реализации.