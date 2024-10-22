ГД приняла закон об установлении МРОТ на уровне 22,4 тыс руб с 1 января 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в окончательном чтении закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 22 440 рублей с 1 января 2025 года.

Из пояснительной записки следует, что законопроект был разработан в рамках реализации задачи, поставленной Владимиром Путиным, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, до 35 тысяч рублей в месяц.

Благодаря этому рост минимального размера оплаты труда составит 16,6%, а соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48%. Таким образом, примерно у 4,2 миллиона граждан повысится зарплата.

Кроме того, в следующем году в России также вырастет средняя пенсия по старости – до 24,1 тысячи рублей. По сравнению с 2024-м выплаты увеличатся на 7,5%. Рост объясняется тем, что с 1 января 2025-го пенсии вырастут на 7,3% по уровню прогнозируемой инфляции.

Между тем в ГД рассмотрят предложение о размере заработной платы младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием – не ниже 4 МРОТ. По мнению авторов, инициатива позволит восстановить престиж и востребованность этой профессии, а также снизить социальное неравенство в стране.