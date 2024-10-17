Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году

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Госдума одобрила в I чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.

Соответствующее предложение было направлено кабмином РФ в нижнюю палату парламента. В пояснительной записке сказано, что законопроект был разработан в рамках реализации задачи, поставленной Владимиром Путиным, по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, до 35 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, рост минимального размера оплаты труда составит 16,6%, а соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48%. Благодаря этому законопроекту примерно у 4,2 миллиона граждан повысится зарплата.

Ранее депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о зарплате медиков. Так, при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала предлагается обеспечивать зарплатой не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием – не ниже 4 МРОТ.

Кроме того, проект предусматривает, что выплачиваемую медработникам зарплату нельзя уменьшить, а условия оплаты их труда ухудшить в связи с принятием данного закона. Авторы считают, что принятие законопроекта, устанавливающего гарантию достойной заработной платы для каждого медицинского работника независимо от места его жительства, позволит восстановить престиж и востребованность этой профессии, а также снизить социальное неравенство в стране.

