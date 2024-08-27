Профессор Сафонов: цены вырастут на 25% после повышения МРОТ

Фото: depositphotos/Milly7

Инициатива о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года может привести к существенному росту цен, заявил в эфире радио КП профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Увеличение МРОТ не просто повысит заработную плату категории граждан, которая получала такую сумму за свою работу, но станет базовой ставкой, на основании которой будет построена вся система оплаты труда, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что это повлияет и на более высококвалифицированных работников.

После индексации МРОТ на определенную величину будет необходимо сделать то же самое с фондом оплаты труда. Только так удастся сохранить дифференциацию зарплат различных работников, объяснил Сафонов.

По словам эксперта, при повышении МРОТ до 30 тысяч рублей фонд оплаты труда нужно будет проиндексировать по меньшей мере на 50%. Подобные изменения приведут к росту себестоимости всего, что производится в России, подчеркнул профессор.

"Представляете, какая-то величина? Если перевести это в цены, то есть перенести весь фонд оплаты труда в себестоимость продукции и товаров, которые у нас производятся, то, соответственно, цены вырастут на 25%", – подчеркнул специалист.

При этом повышение МРОТ приведет к пропорциональному росту зарплат, пособий и пенсий россиян, обратила внимание доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.

Такие изменения будут способствовать росту доходов граждан, заявила она. Таким образом, в России может сократиться бедность и сгладиться доходное неравенство различных социальных групп, передает ее слова сайт "Аргументы и факты".

Однако повышение МРОТ может иметь и негативные последствия, признала эксперт. Так, она отметила, что расходы на заработную плату и отчисления на социальные нужды, как правило, закладываются производителями в себестоимость продукции, работы или услуги.

Соответственно, повышение заработной платы будет способствовать и росту инфляции. Работодатели окажутся вынуждены или сокращать штат сотрудников, что приведет к росту уровня безработицы среди россиян, или уходить в теневой сектор экономики, подчеркнула эксперт.

Авторами инициативы о повышении МРОТ к следующему году стали депутаты фракции ЛДПР. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту они указали, что низкий уровень МРОТ ведет к снижению роста ВВП страны и не стимулирует работодателей повышать производительность труда. В настоящий период минимальная заработная плата составляет 19 242 рубля.