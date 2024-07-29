Экономист Васюнина: в некоторых случаях зарплата может быть меньше МРОТ

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В ряде случаев заработная плата законно может быть меньше МРОТ. К примеру, работа сотрудника по договору гражданско-правового характера, в соответствии с которым стороны определяют сумму денежного вознаграждения исходя из объема и срока выполняемых работ без учета МРОТ, рассказала завкафедрой общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.

"Также если человек отработал не все рабочие дни месяца, если работает в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, на условиях совместительства", – цитирует экономиста сайт "Аргументы и факты".

Как пояснила Васюнина, заработная плата в пересчете на полное рабочее время не должна быть ниже МРОТ.

Еще одной причиной уровня зарплаты меньше МРОТ является приостановка работы организации. В случае простоя по вине работодателя зарплата снижается до трети среднемесячной величины. Если простой произошел по не зависящим от работодателя и работника причинам – до трети оклада. В случае вины работника время простоя не оплачивается.

По словам эксперта, заработная плата также может быть меньше МРОТ, если сотрудник подал заявление о выплате части того вознаграждения, которое ему полагается в неденежной форме.

Васюнина подчеркнула, что месячная зарплата полностью отработавшего свою рабочую норму человека не может быть ниже МРОТ. При этом данная сумма не включает доплаты за сверхурочную работу и работу в ночное время, выплату за совмещение должностей, надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. При этом важно различать заработную плату, как итоговую выплату сотруднику, и оклад.

Ранее Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что рост составит 16,6%.

По словам министра, в России с 2024 года вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. С 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты.

До этого Владимир Путин объявлял, что со следующего года в стране установят соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой.

