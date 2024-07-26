Масштаб перегрева экономики РФ в I полугодии был самым существенным за 16 лет

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Масштаб перегрева экономики России за январь – июнь 2024 года стал самым существенным за последние 16 лет, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.



"Мы действительно считаем, что экономика перегрета. <…> Оценивая степень перегрева, мы смотрим на широкий круг показателей", – сообщила она.

Среди основных факторов Набиуллина выделила безработицу, темпы роста реальных зарплат и динамику кредитования. При этом самым главным показателем стала инфляция.

"Количественные оценки масштаба перегрева мы не даем, потому что это все-таки такая ненаблюдаемая величина, но динамика инфляции – очень важный показатель перегрева экономики", – уточнила председатель ЦБ.

Ранее было принято решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых. Регулятор объяснил, что инфляция в стране ускорилась и зафиксирована на уровне, который значительно превышает апрельский прогноз Банка России.

При этом данное решение может поспособствовать предотвратить стагфляцию в российской экономике, считает Набиуллина. По ее словам, замедление инфляции под воздействием жесткой денежно-кредитной политики ожидается лишь во втором полугодии 2024 года, поэтому прогноз инфляции на этот год был повышен до 6,5–7%.