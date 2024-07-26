26 июля, 15:12Экономика
Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки поможет предотвратить стагфляцию
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Повышение ключевой ставки до 18% поможет предотвратить стагфляцию в российской экономике. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам собрания совета директоров Банка России.
Как она утверждает, к повышению ключевой ставки привели четыре триггера: увеличение инфляции, отсутствие снижения активности среди потребителей, а также недостаточное сокращение в положительном разрыве в российской экономике в условиях роста жесткости рынка труда и появление новых проинфляционных рисков из-за санкций.
Глава Банка России подчеркнула, что сейчас российская экономика до сих пор находится в состоянии перегрева.
"Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими. При этом инфляция ускорялась", – объяснила она.
По словам Набиуллиной, замедление инфляции под воздействием жесткой денежно-кредитной политики ожидается лишь во втором полугодии 2024 года, поэтому прогноз инфляции на этот год был повышен до 6,5–7%.
На заседании совета директоров ЦБ, которое состоялось 26 июля, было принято решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых. Регулятор объяснил, что инфляция в стране ускорилась и зафиксирована на уровне, который значительно превышает апрельский прогноз Банка России.
При этом ЦБ также уточнил, что сейчас рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Для снижения инфляции и возвращения ее на нужный уровень необходимо дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, подчеркнули в Банке России.
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