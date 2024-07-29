РБК: крупные фармкомпании урезали зарплаты российским врачам

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Крупнейшие мировые фармацевтические компании снизили зарплаты российским врачам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчеты производителей, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей.

В 2023 году оплату участия в научных конференциях, компенсацию расходов на поездки и проживание, вознаграждения за консультации и другие выплаты медикам из РФ урезали на 16,9% – с 762,9 до 652,6 миллиона рублей, говорится в отчетах Pfizer, Bayer, Novo Nordisk, Takeda, Gilead, Teva, CSL Behring, Astellas, GSK, Servier и прочих крупных корпораций.

Например, немецкая компания Bayer сократила зарплаты российским специалистам с 366,6 до 230,6 миллиона рублей. Американская Pfizer же выплатила медикам на 68,4% больше в годовом выражении – 217,7 миллиона рублей. Кроме того, зарплаты специалистов выросли у французской Servier – с 84,6 до 97,2 миллиона рублей (+14,8%).

Представители бизнеса указали, что такой подход способствует "повышению взаимной ответственности и этичности взаимодействия между фарминдустрией и медицинским сообществом", а также "служит интересам пациентов и росту взаимного доверия в глазах общества". Как указал представитель Bayer, выплаты медикам снижаются в связи с "изменениями подхода к работе". По его словам, производитель сосредоточился на отраслях, представляющих "наибольшую ценность".

Ранее сообщалось, что за 1,5 года в Москве поддержку клинических исследований получили 15 фармкомпаний. В течение этого периода столичные власти комплексно поддержали работу над 77 исследованиями в 16 терапевтических областях. Также с начала этого года было проработано 12 заявок, которые поступили от пяти фармкомпаний.

