Глава фармкомпании в Японии извинился из-за скандала с БАДами

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Президент японской фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical Акихиро Кобаяси извинился из-за скандала вокруг пищевой добавки (БАД) для снижения уровня холестерина, когда стало известно о гибели 5 и госпитализации 106 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы приносим свои глубокие извинения за то, что причинили многим людям боль и волнения из-за возникновения почечных заболеваний в связи с употреблением пищевых добавок с использованием красного дрожжевого риса, которые производит наша компания, и что эта ситуация превратилась в социальную проблему", – отмечается в сообщении.

Представители компании заявили, что пятерым умершим после употребления БАДа было от 70 до 100 лет. Фирма намерена компенсировать медицинские расходы всем пострадавшим и семьям погибших.

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов в беседе с RT заявил, что лучше воздержаться от употребления еды или добавок с продуктами жизнедеятельности плесневых грибов. По его словам, в БАДах нашли пуберуловую кислоту, которая образуется грибами рода Penicillium.



"То есть это натуральное соединение. Оно обладает бактериостатическим действием против грамположительных бактерий и некоторым бактерицидным действием. Современная наука не имеет данных о негативном воздействии этой кислоты на организм человека", – уверен он.

Однако некоторые плесневые грибы могут генерировать не только полезные вещества, но и различные токсины, подчеркнул Дорохов.

Ранее компания Kobayashi Pharmaceutical решила отозвать всю продукцию с содержанием красного дрожжевого риса. Причиной заболеваний и смерти могли стать компоненты добавок, которые изначально не были предусмотрены в составе, но попали в продукцию.

Позднее опасные БАДы обнаружили в продаже на российских маркетплейсах. Речь, в частности, шла о поддерживающем сердце препарате. Однако, по данным Роспотребнадзора, товар не был зарегистрирован в РФ и не должен продаваться в стране.