В Москве за полтора года 15 фармкомпаний получили поддержку исследований

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за полтора года поддержку клинических исследований получили 15 фармкомпаний, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее данным, в течение этого периода власти столицы комплексно поддержали работу над 77 исследованиями в 16 терапевтических областях.

Кроме того, заммэра рассказала, что с начала 2024 года было проработано 12 заявок, поступивших от пяти фармкомпаний. Финансовая поддержка была одобрена на разработку пяти уникальных лекарственных препаратов, которые будут применяться для лечения онкологии, неврологии и ревматологии.

Также Ракова отметила, что эти исследования проводятся на базе ведущих клиник Москвы. Она отметила, что столица предоставляет фармкомпаниям современное оборудование и лаборатории, а также технологии телемедицины.

Вместе с тем ученые получают доступ к цифровому контуру, позволяющему быстро сформировать предварительную базу добровольцев из числа пациентов по заданным критериям.

"Так мы помогаем российским разработчикам максимально быстро пройти все необходимые этапы для регистрации нового препарата, а московским пациентам и добровольцам – возможность получить его одними из первых", – заявила заммэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал о двукратном росте инвестиций в основной капитал Москвы. По его данным, в 2023 году в столичные проекты было инвестировано около 6,8 триллиона рублей.